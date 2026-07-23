Vier von fünf Studis nutzen KI

Nur noch ganz wenige Studierende kommen im Studium komplett ohne KI aus.

Eine Umfrage zeigt, dass nur gut zwei Prozent sagen, dass sie nie KI verwenden. Die große Mehrheit nutzt Künstliche Intelligenz dagegen mindestens einmal pro Woche für Lernzwecke. Fast die Hälfte gebraucht inzwischen ChatGPT und ähnliche Dienste täglich. Bei der Befragung im Jahr davor war es nur ein Viertel.

Das geht aus einem Bericht des Centrums für Hochschulentwicklung hervor. An der Umfrage im letzten Wintersemester haben sich mehr als 28.000 Studentinnen und Studenten beteiligt.

Wie intensiv sie KIverwenden, hängt stark vom Studienfach ab. Am meisten nutzen Leute sie, die Wirtschaftswissenschaften studieren. In Sozialer Arbeit und Rechtswissenschaft sind es am wenigsten.

Mehr als die Hälfte der Studierenden wünscht sich von den Unis mehr Angebote für kompetenten Umgang mit KI. Außerdem will eine große Mehrheit klare Richtlinien für einen ethischen Umgang mit KI haben und für den Schutz persönlicher Daten.