Ein neues Outfit, schick Essen gehen, Konzerttickets oder ein Kurztrip – und zwar als Geschenk von dir an dich selbst!

Für solche "Ich-Geschenke" geben viele Menschen in Deutschland Geld aus: Leute zwischen 18 und 28 Jahren im Jahr rund 1700 Euro. Am meisten für sich selbst leisten sich Menschen zwischen 28 und 49 - im Wert von rund 2400 Euro.

Das kam raus bei einer Onlineumfrage der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Bei der haben rund 1600 Erwachsene aus allen Altersgruppen mitgemacht.

Menschen kaufen sich Erinnerungen

Der wichtigste Grund für Ich-Geschenke ist nicht Frust-Shopping. Knapp die Hälfte der Befragten kaufen sich etwas, um besondere Momente festzuhalten – zum Beispiel einen Geburtstag, einen neuen Job oder andere wichtige Ereignisse.

Das Fazit der Forscher: Menschen kaufen sich nicht nur etwas, um sich zu belohnen - sie kaufen sich Erinnerungen.

Die Umfrage ist mit Blick auf Alter und Geschlecht bevölkerungsrepräsentativ zusammengesetzt.