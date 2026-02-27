Deutschland ist jetzt auch offiziell bei einem internationalen Abkommen zum Schutz der Meere dabei.

Vor drei Jahren hatten sich über 160 Länder auf Regeln für die 'hohe See' geeinigt. Das sind die Bereiche der Meere, die Hunderte Kilometer von den Küsten entfernt liegen - und vereinfacht gesagt gehören diese Gebiete allen beziehungsweise keinem. Durch das internationale Abkommen können dort zum Beispiel Meeresschutzgebiete eingerichtet werden. Und die Fischerei soll strenger kontrolliert werden.

Das Abkommen gilt seit Mitte Januar. Deutschland hatte auch schon gesagt, dass es da mitmacht. Bisher fehlte aber noch das offizielle Go vom Bundestag.