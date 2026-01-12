Strom, Gas und Wasser sparen -

während der Energiekrise 2022/23 haben Forschende aus Amsterdam, Paderborn und Mannheim Daten erhoben, was Menschen zum Energiesparen animieren könnte. Sie haben an rund 2.600 Haushalte zum Beispiel Erinnerungsschreiben gesendet oder ihnen Infos geliefert, wie sie verbrauchsmäßig im Vergleich zu anderen stehen.

Die Auswertung zeigt, dass manche Informationen sogar das Gegenteil bewirkt haben: Haushalte, die eine Rückmeldung darüber erhielten, dass sie im Vergleich zu anderen überdurchschnittlich viel Gas eingespart hatten, haben ihre Bemühungen in der Folge eher reduziert. Auch die Info, dass sie weniger als andere eingespart hatten, motivierte die Teilnehmenden nicht zum zusätzlichen Sparen.

Die Forschenden sagen: Wenn die Preise hoch sind, sparen die Menschen ohnehin schon - Impulse von außen haben da nur eine begrenzte Wirkung.