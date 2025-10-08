Die Preise für Kakao auf dem Weltmarkt sind gerade ziemlich hoch.

Das liegt vor allem an Missernten in Hauptanbauländern wie Ghana oder Elfenbeinküste. Das macht den Kakao-Anbau anderswo so attraktiv, dass massive Umweltschäden drohen. Davor warnt das Kakao-Barometer. Vor allem in Lateinamerika und Zentralafrika werden gerade ökologisch wertvolle Waldflächen abgeholzt, um dort Kakao anzubauen - aber wahrscheinlich nur für kurzfristige Gewinne. Denn der Report warnt auch: Schon ab 2027 droht ein Überangebot - und der Preisverfall. Der Bericht kommt von einem Zusammenschluss von mehreren Gewerkschaften und NGOs aus der Kakao-Branche.

Die sagen, Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich unbedingt informieren über die Produktionsbedingungen bei ihrem Lieblingsschokoladenhersteller - und dabei Produzenten unterstützen, die nachhaltig und fair unterwegs sind. Welche das sind, kann man im Infoportal chocolatescorecard.com nachschauen.