Das hat Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe dem Portal Utopia erklärt - und zwar aus mehreren Gründen: Die Gewinnung und Herstellung von Aluminium ist energieaufwendiger als bei Plastik. Das Gleiche gilt fürs Recycling. Außerdem gehe beim Recycling von Aluminium Material verloren und es müsse immer auch Neumaterial zugemischt werden, wenn eine neue Dose produziert wird. Plus: Getränkedosen haben oft weniger Inhalt als Plastikflaschen und brauchen verhältnismäßig viel Verpackung. Das Umweltbundesamt sagt sogar, dass Getränkedosen wegen des hohen Energieaufwands bei der Produktion noch umweltschädlicher sind als PET-Flaschen.

Anlass für den Bericht ist die Ankündigung des Getränkekonzerns Pepsi, sein Wasser in Zukunft auch in Dosen verkaufen zu wollen - und zwar mit dem Ziel, weniger Plastikflaschen zu verbrauchen. Auch Game-of-Thrones-Star Jason Momoa verkauft seit ein paar Monaten aus ähnlichen Gründen vier Wassersorten in Alu-Dosen.