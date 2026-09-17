Vor zweieinhalb Jahren hat der Mond was abbekommen - und erst hat's keiner gemerkt.

Forschende der US-Raumfahrtbehörde Nasa berichten aber jetzt von einem neuen Krater auf dem Mond. Er hat laut Studie im Fachmagazin "Science Advances" einen Durchmesser von 222 Metern; ist also größer als das Kolosseum in Rom - und auch gut 40 Meter tief.

Verursacht hat den Krater wohl ein Brocken aus dem Weltall, wahrscheinlich ein Stück eines Asteroiden oder Kometen. Die Nasa schätzt, dass es so groß wie ein mehrstöckiges Gebäude gewesen sein dürfte - was nach astronomischen Maßstäben aber noch eher klein ist.

Viele der Krater auf dem Mond sind auch deutlich größer als der neue. Seine Entstehung zu erforschen, kann trotzdem helfen, die Beschaffenheit der Mondoberfläche besser zu verstehen. Und das ist wichtig für die Mondmissionen, die mehrere Länder planen.