Oft werden dann Angst, Stress und Depressionen weniger – und es klappt mit der Schwangerschaft. Allerdings holen sich manche Frauen keine psychologische Hilfe – etwa aus Scham oder wegen langer Wartezeiten – und geben ihren Traum vom Kind auf. Ein Forschungsteam der Uni Vermont hat Hinweise darauf gefunden, dass die Online-Variante eines angesehenen Beratungskonzepts in US-Kliniken genauso gut helfen kann wie die persönliche Form. Beide Therapien erhöhten die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, um das Zweieinhalbfache. Von den etwa 70 Online-Teilnehmerinnen war danach etwa jede zweite schwanger (53 Prozent). In der Kontrollgruppe, die an dem Programm nicht teilnahm, aber auf der Warteliste stand, waren es 20 Prozent.

Die Online-Hilfe umfasst zehn einstündige Module mit Hilfestellungen als Video, Audio und Text. Es geht zum Beispiel um den Zusammenhang von Lebensstil und Fruchtbarkeit, Entspannungstechniken und Angstbewältigung. Außerdem beraten erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten, und geben zum Beispiel Tipps für die Kommunikation mit dem Partner.