Die Unesco stuft das historische Zentrum von Wien nicht länger als bedroht ein.

Die Kulturorganisation hat es von der Liste der gefährdeten Welterbestätten gestrichen. Denn: Die österreichische Hauptstadt habe viel unternommen, um Gebäude und Denkmäler besser zu schützen. Vor neun Jahren hatte die Unesco noch gewarnt, dass die Wiener Altstadt gefährdet sei - auch wegen eines umstrittenen Hochhaus-Projekts am Heumarkt. Die Pläne dafür seien aber überarbeitet worden.

Wiens Zentrum gehört seit 25 Jahren zum Unesco-Welterbe. Das Stadtbild ist geprägt von prächtigen Bauwerken - aus Mittelalter, Barock und Gründerzeit.