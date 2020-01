Welche Fluggesellschaft ist am sichersten?

Das bewertet jedes Jahr ein Hamburger Flugsicherheitsbüro. Für letztes Jahr landete die Airline Emirates auf Platz eins, dahinter eine weitere Airline aus der Golf-Region: Etihad Airways. Deutsche Fluglinien sind dagegen eher im Mittelfeld der 100 untersuchten Fluglinien zu finden. Pech hatte die Lufthansa. Für sie ging es im Ranking von Platz 21 auf 56, weil die Fluggesellschaft einen Unfall am Boden hatte. Im Juli hatte das Bodenpersonal am Frankfurter Flughafen eine Fahrgasttreppe in das Heck eines Flugzeugs gesteuert und einen Totalschaden verursacht.

In die Bewertung fließt ein, wie viele Unfälle eine Fluggesellschaft in den letzten Jahren hatte. Es wird aber zum Beispiel auch die Umgebung berücksichtigt, in der die Fluggesellschaft unterwegs ist.

Das Ranking erscheint in der Februar-Ausgabe des Fachmagazins Aero International.