Mindestens eine Frau kam ums Leben. Sie starb im Krankenhaus an einer Unterkühlung, nachdem sie die ganze Nacht in einem Kleinbus festgesessen hatte.



Im Nordosten von Südafrika hatte es zuletzt so viel geschneit, dass Teile der Nationalstraße N3 gesperrt werden mussten. Die Straße verbindet Johannesburg und Durban an der Ostküste. Selbst Umleitungen waren unbefahrbar. Viele Menschen saßen dort nach Behördenangaben über Nacht in ihren Autos fest. Drei Grenzübergange zum Königreich Lesotho wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.



In Südafrika ist gerade Winter. Dass etwas Schnee fällt, kommt immer mal wieder vor. Außergewöhnlich ist dieses Mal aber die Menge. In Medienberichten war von stellenweise bis zu zwei Meter Neuschnee die Rede.