Die Uni Köln hat es mit einem Diebstahl in ihrer Anatomiesammlung zu tun.

Dort ist ein menschlicher Schädel aus einem Labor gestohlen und durch ein anderes Objekt ersetzt worden. Es handelt sich dabei laut Uni um den Schädel eines indigenen Menschen aus Australien.

Schädel sollte an Australien zurückgegeben werden

Dazu kommt: Ursprünglich sollte der Schädel zusammen mit zwei weiteren Anfang Dezember in einer feierlichen Zeremonie zurückgegeben werden, an Vertreter von Gemeinschaften australischer First Nations. Der Diebstahl ist im Rahmen der Vorbereitungen dazu aufgefallen.

Die Uni Köln hat ein extra Forschungsprojekt dazu, wo die Stücke in ihrer Anatomiesammlung herkommen. Ziel ist es, die sterblichen Überreste der Menschen wieder in ihre Herkunftsregionen zu bringen.

Die Schädel aus Australien hatte die Uni nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft, um ihre Sammlung wiederaufzubauen.