Soziale Medien haben keinen guten Ruf - hier kommt noch ein Argument dagegen:

Bei Studierenden könnte eine starke Nutzung von Diensten wie Instagram, Snapchat und Facebook zu mehr Einsamkeit führen. Davor warnen Forschende aus den USA. Sie haben rund 65.000 Studierende zwischen 18 und 24 Jahren gefragt, ob sie sich einsam fühlen - und wie viele Stunden am Tag und in der Woche sie Soziale Medien nutzen.

Heraus kam, dass mehr als jede zweite Person im Studium sich einsam fühlte. Und: Je mehr Stunden jemand auf Sozialen Medien verbrachte, desto größer war die Gefahr, sich einsam zu fühlen. Die Forschenden sagen, sie sind nicht sicher, was zuerst kommt: Führt mehr Zeit auf Instagram und Co. zu mehr Einsamkeit - oder verbringen einsame Menschen mehr Zeit mit Sozialen Medien? Sie vermuten, dass es ein bisschen was von beidem ist.