Unsere Smartphones haben wir ständig in der Hand, klären ganz fix was - und dabei lenken sie uns auch ab.

Wie man diese Ablenkung bei Studierenden reduzieren kann, haben Forschende an der Southern Illinois University untersucht.

Der Ansatz sah so aus, dass die Studierenden bei Vorlesungen kurze Handypausen bekamen, damit das Smartphone sonst in der Tasche bleibt. Getestet wurden Handypausen mit einer, zwei und vier Minuten. Am besten schnitten dabei einminütige Pausen ab. Die Forschenden sagen, mit diesen nutzten die Studierenden ihre Handys während der gesamten Uni-Veranstaltung am allerwenigsten.

Warum das so ist, wissen sie noch nicht. Aber das Team erklärt sich das so, dass die kurze Pause gerade ausreicht, um wenige Nachrichten zu beantworten. In einer längeren Pause würden mehr Nachrichten geschrieben, mit mehr Folgekommunikation, mutmaßen die Forschenden.

Die Studie sagt, dass die Handypausen auch einen positiven Effekt auf die Leistung der Studis hatten. In Stunden mit den kurzen Handypausen hatten sie durchweg bessere Testergebnisse.