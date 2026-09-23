Deutschland ist jetzt bei dem Uno-Abkommen dabei, durch das die Hochsee geschützt werden soll.

Bundesumweltminister Carsten Schneider hat die Ratifizierungsurkunde dazu bei der Uno in New York hinterlegt - damit ist es offiziell. Der Bundestag hatte schon im April das Gesetz für Deutschland dazu beschlossen.

Das Abkommen soll es grundsätzlich möglich machen, auch auf der Hochsee Schutzgebiete einzurichten – Meeresgebiete, die zu keinem Staat gehören. Das trifft für zwei Drittel der Meeresfläche zu.

Welche Gebiete konkret geschützt werden könnten, soll noch auf Konferenzen beschlossen werden.