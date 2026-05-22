Es gibt viele Wege, mit KI im Studium zu schummeln - sich die Antwort auf die Prüfungsfrage vom Chatbot holen zum Beispiel. Ein Forschungsteam wollte wissen, wie verbreitet das an Unis ist.

Es hat dazu 2024 knapp 100.000 Studierende in den USA befragt und hochgerechnet: Bei denjenigen, die KI sehr viel nutzen, schummeln rund 25 Prozent, bei denjenigen, die KI eher wenig nutzen dagegen nur sieben Prozent.

Besonders oft wurde KI von Studierenden der Informatik, den Wirtschaftswissenschaften und Journalismus-Studiengängen eingesetzt, in den Geistes- und Naturwissenschaften seltener. Die Forschenden empfehlen deshalb, jede Fachrichtung müsste eigene Strategien entwickeln, wie man Studienleistungen im KI-Zeitalter objektiv bewerten kann.

Die Studie im Fachmagazin Science zeigt auch: Frauen und Studierende aus ärmeren Familien oder gesellschaftlichen Randgruppen hatten weniger Zugang zu KI. Das ist laut den Forschenden ein Problem, denn viele Arbeitgeber setzen den Umgang mit KI-Tools voraus.