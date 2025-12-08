Die Vereinten Nationen haben das Taliban-Regime in Afghanistan aufgefordert, Frauen wieder in Uno-Büros arbeiten zu lassen.

So ein Verbot gilt seit September und betrifft Hunderte Beschäftigte. Die Uno sagt, die Regel gefährdet lebensrettende Dienste im Land. Denn nur über Frauen könne sie Frauen und Mädchen in der Bevölkerung überhaupt erreichen. Außerdem verstoße das Verbot gegen Menschenrechte und den Gleichheitsgrundsatz.

Die islamistischen Taliban in Afghanistan hatte schon vor drei Jahren verboten, dass einheimische Frauen für Nichtregierungsorganisationen arbeiten. Später haben sie das Verbot auf Uno-Organisationen ausgeweitet. Es gab noch ein paar Ausnahmen, die aber im September gestrichen wurden.