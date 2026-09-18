In vielen Ländern der Welt sind Frauen nach wie vor nicht gleichberechtigt mit Männern.

In einem Bericht der Uno steht jetzt: Wenn es so weitergeht wie bisher, wird das auch noch lange so bleiben - nämlich noch 171 Jahre lang. Erst dann könnte es eine volle Gleichstellung der Geschlechter geben.

UN Women kritisiert, dass für Frauenorganisationen in letzter Zeit Gelder für Gleichstellung gekürzt wurden. Außerdem würden Frauen an vielen Orten gezielt von politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht ausgeschlossen. Zum Beispiel würden sechs von sieben Staaten der Welt von Männern regiert. Und in Unternehmen seien nur sechs Prozent der CEOs Frauen.

Die Uno-Organisation fordert unter anderem umfassende politische Maßnahmen - zum Beispiel mehr Frauenquoten. Und, dass mehr gegen Diskriminierung und Gewalt getan wird.