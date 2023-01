Die Ozonschicht erholt sich langsam.

Mit anderen Worten: Das FCKW-Verbot hat was gebracht. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung mehrerer Fachgremien im Auftrag der Vereinten Nationen, die ihre Erkenntnisse auf einer Fachtagung in Denver vorgestellt haben. Demnach dürfte die Ozonschicht fast überall auf der Erde bis 2040 fast wieder so aussehen wie in Zeiten vor dem Ozonloch.

Ozonschicht in etwa 20 Jahren wieder okay

Für die Arktis dauert es fünf, für die Antarktis 25 Jahre länger, hier sind die Schäden besonders groß. Die Voraussetzung: Klimaschädliche Kältemittel wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe - kurz FCKW - bleiben ebenso verboten wie ihre teilflourierten und ebenfalls klimaschädlichen Verwandten.

Die Ozonschicht schützt die Erde vor den ultravioletten Strahlen der Sonne. Sie wird durch FCKW geschädigt, wie sie früher etwa in Haarsprays, Klimaanlagen oder Kühlschränken vorkamen. Seit 1987 ist das verboten.