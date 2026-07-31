Im Amazonas-Regenwald, in Südamerika, gab es vor etwa 2.000 Jahren eine weitere, bisher unbekannte Zivilisation.

Ein internationales Archäologie-Team hat im brasilianischen Bundesstatt Acre Überreste dieser untergegangenen Kultur entdeckt - darunter Erdhügel, Gräben und Dämme. Für die Studie im Fachmagazin Nature hatten die Forschenden Laser-Scans vom Flugzeug aus gemacht - und geometrische Muster gefunden. Durch das Lidar-Verfahren werden auch Strukturen sichtbar, die inzwischen von Pflanzen überwuchert sind.

Errichtet wurden die Bauten und Anlagen wohl über einen Zeitraum von fast 1.500 Jahren. Die Forschenden haben die alte Zivilisation Aquiry genannt. Sie umspannte ein Gebiet etwa halb so groß wie Deutschland. Hochrechnungen zufolge könnten damals in der Region im westlichen Amazonasbecken bis zu drei Millionen Menschen gelebt haben - viel mehr als heutzutage. Warum die alte Aquiry-Kultur dann verschwand, ist nicht bekannt.