Viele Unternehmen wollen Gutes tun und investieren zum Beispiel in Nachhaltigkeit.

Das tun sie meist nicht nur aus Nächstenliebe, sondern, weil sie selbst davon profitieren. Problematisch ist aber, wenn sie das nicht offen kommunizieren. Darauf weist eine Studie im Fachmagazin Psychological Science hin.

Eigennutz an sich ist kein Problem

Die zeigt, dass ein verheimlichter Eigennutz wie ein Bumerang wirken kann und Vertrauen zerstört. Der Forscher schreibt: Eigennutz an sich ist gar nicht das Problem - sondern vielmehr, wenn der nicht auch kommuniziert wird und der Eindruck entsteht: Hier will jemand nur Anerkennung einstreichen.

Das führt in der Außenwahrnehmung eher dazu, dass soziales Engagement nur als strategisches Manöver wahrgenommen wird.

Ziel ist Vertrauen

Die Studie rät deshalb: Bei grünen oder sozialen Initiativen auch immer klar den eigenen Vorteil kommunizieren. Denn das schaffe Vertrauen - statt Skepsis.