Ein Team der US-Uni Standford hat untersucht, wie ehrgeizige Führungskräfte sich selbst einschätzen, und wie sie von anderen eingeschätzt werden. Ergebnis: Führungskräfte, die ehrgeizig sind, haben oft ein sehr positives Bild von sich selbst, und sagen, dass sie ihren Job gut und besonders effektiv machen. Wenn man allerdings ihre Kollegen fragt, ob diese Menschen wirklich effektiver sind, dann lautet die Antwort: Nein. Sind sie nicht.

Die Forschenden schreiben: Vielleicht ist es gar nicht so gut, dass ehrgeizige Menschen so oft in Führungspositionen rutschen. Vielleicht sollte man Führungskräfte lieber nach anderen Kriterien aussuchen.