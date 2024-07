Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs hilft Ärzten und Ärztinnen zum Beispiel Tuberkulose, Lungenkrebs oder andere Krankheiten zu erkennen.

Nicht ohne weiteres zu sehen ist bisher, ob die Lunge richtig funktioniert. Da könnte in Zukunft KI helfen. Eine Forschungsgruppe der Osaka Metropolitan Universität in Japan hat eine Software entwickelt: Sie soll die Lungenfunktion anhand von Röntgenbildern des Brustkorbs schätzen können.

Die Forschenden haben ihre KI mit 140.000 Röntgenbildern aus 20 Jahren trainiert. Sie berichten im Fachmagazin The Lancet Digital Health, dass ihre KI bei den Werten am Ende in hohem Maß mit denen aus anderen Tests übereinstimmte.

Aus Sicht der Forschungsgruppe könnte sich das System für Menschen eignen, mit denen ein normaler Lungenfunktionstest schwierig ist, zum Beispiel für Säuglinge oder Demenzkranke.