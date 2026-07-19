Auf einem Open-Air-Konzert von Bad Bunny hat es Verletzte gegeben - durch einen Hagelsturm.

Auf das Konzertpublikum in Mailand in Italien prasselten laut Feuerwehr so große Hagelkörner ein, dass mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Fans posteten Bilder von eiswürfelgroßem Hagel.

Das Konzert war wegen des Unwetters zuerst unterbrochen und schließlich komplett abgebrochen worden. Das Gelände wurde nach Angaben des Veranstalters sicher geräumt.

Das Bad-Bunny-Konzert in Mailand war völlig ausverkauft. Es soll aber nicht nachgeholt werden. Die Zuschauer bekommen ihr Geld zurück.