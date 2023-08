Chips - aber auch Kaffee, Milch oder Fruchtsäfte - stecken in Aluminium-Kunststoff-Verbundfolien, um sie vor Sonne, Hitze, Feuchtigkeit und Luft zu schützen. Die bestehen aus mehreren unterschiedlichen Schichten, die sich nicht mehr so leicht trennen lassen. Zwei Wissenschaftler der Uni Bayreuth haben deswegen jetzt eine Upcycling-Idee ausprobiert: Sie tragen auf alte Chipstüten eine weitere Schicht auf. Die klare Polymer-Schicht wird auf die silberne Schicht aufgetragen und begünstigt so die Wärmeabstrahlung - so entsteht eine Kühldecke.

In ihrem Versuch konnten die Wissenschaftler belegen, dass ihre neu beschichteten Chipstüten 87 Prozent des Sonnenlichts reflektieren. Das könnte man zum Beispiel für Sonnenschirme oder Markisen nutzen. Darunter würde es dann nicht so heiß.