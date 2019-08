Vor 3,8 Millionen Jahren lebte in Afrika noch der Australopithecus anamensis. Kleines Gehirn, aber schon deutlich vorstehende Wangenknochen und eine schmale Stirn, für die Zeit ziemlich modern. Dass dieser Urmensch so aussah, wissen wir aber erst seit ein paar Stunden. Denn am Abend ist eine Studie im Fachblatt Nature erschienen. Sie zeigt offenbar den ersten Schädel der Gattung Australopithecus anamensis. Für die Forschenden aus den USA, Deutschland und Italien eine Sensation. Bisher gab es nur ein paar Knochenbruchstücke und Zähne dieser Art. Jetzt also ein fast vollständig erhaltener Schädel. Die Forscher sagen, dass er eine bedeutende Lücke in den Fossilienfunden des Menschenstammbaums schließt.