Die US-Regierung hat den Zugang zu einem weiteren KI-Modell weltweit eingeschränkt.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI darf sein neues Modell GPT 5.6 nur US-Behörden und ausgewählten Firmen zur Verfügung stellen. Die US-Regierung begründet die Einschränkung mit Sicherheitsbedenken. Die neuen Modelle sollen Software-Schwachstellen aufspüren können - das könnten sich Hacker zunutze machen.

Präsident Donald Trump hat Techkonzerne vor kurzem per Dekret dazu aufgefordert, seiner Regierung alle neuen KI-Modelle zu präsentieren, bevor sie gelauncht werden. Die Regel gilt zwar als freiwillig, bisher halten sich die Konzerne aber daran, wohl weil sie sonst Nachteile befürchten. Vor kurzem hat auch Anthropic den Zugang zu den neuen KI-Modellen Fable 5 und Mythos 5 gekappt.