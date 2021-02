Es heißt oft: Teenager, die gegen andere gewalttätig werden, über sie lästern oder sie mobben, haben selbst psychische Probleme oder ein schwieriges Zuhause.

Auf dieser Annahme beruhen viele Anti-Mobbing-Programme an Schulen. Aber so einfach ist es nicht. Denn Schüler nutzen körperliche und psychische Gewalt nicht nur, um eigene Probleme an Schwächeren auszulassen, sondern auch, um in der sozialen Hierarchie der Schule aufzusteigen. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Dafür haben Forschende die Beziehungen von 3000 Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten Klasse über ein Schuljahr ausgewertet. Dabei zeigte sich: Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war drei- bis viermal höher, wenn Opfer und Täter zu Beginn des Schuljahres befreundet waren. Die Forscher vermuten, dass Freunde in der Schul-Hierarchie eher auf der gleichen Stufe stehen und deshalb um die gleichen sozialen Positionen konkurrieren.

Die Forschenden sagen: Mobbing durch Freundinnen und Freunde wird von den Betroffenen als besonders belastend empfunden und ist besonders schädlich für die psychische Gesundheit.