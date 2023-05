Der Lanzenfisch sieht unheimlich aus: Er kann etwa zwei Meter lang werden, hat große Augen und ein riesiges Maul.

Menschen bekommen ihn allerdings selten zu Gesicht, da dieser Fisch normalerweise anderthalb Meter unter der Wasseroberfläche lebt. Aber an der Westküste der USA sind jetzt mehrere dieser Lanzenfische angespült worden. Warum, ist unklar. Die Behörden in Oregon fordern Menschen, die weitere Exemplare entdecken, auf, Fotos zu machen und sie zu informieren.

Lanzenfische kommen eigentlich nicht so weit nördlich vor: Sie leben eigentlich in tropischen und subtropischen Gewässern. Ein Forscher vom Ozeanographie-Institut der University of California sagt, dass sie möglicherweise auf Suche nach Beute waren - oder auf der Flucht vor Fressfeinden.