In den USA ist ein 85-jähriger Deutscher in Gewahrsam der Einwanderungsbehörde ICE gestorben.

Nach offiziellen Angaben war er seit November wegen möglicher Demenz, Wahrnehmungsstörungen, hohem Blutdruck und Geschwüren behandelt worden. Die Einwanderungsbehörde hat noch keine Todesursache angegeben und verwies auf die laufende Obduktion. Der 85-jährige Deutsche hatte letztes Jahr versucht, von Mexiko aus in die USA einzureisen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin hat gesagt, dass der Fall dort bekannt ist. Dass man aber nicht mehr dazu sagen kann, wegen der Persönlichkeitsrechte des Mannes.

Laut Human Rights Watch sind seit Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump 52 Menschen in ICE-Gewahrsam gestorben, so viele wie nie zuvor. Die NGO schreibt, dass viele Todesfälle auf schlechte medizinische Versorgung zurückzuführen sind. ICE weist die Vorwürfe zurück.