Bei einem Überfall auf ein Geschäft in New York haben bewaffnete Räuber Pokémon-Sammelkarten gestohlen.

Laut US-Medienberichten haben einzelne Karten einen Wert von umgerechnet 5000 Euro. Insgesamt liegt der Schaden bei fast 90.000 Euro.

Überfall während Sammler-Treffen

Nach Angaben der Polizei bedrohten drei Männer Mitarbeitende und Kunden und Kundinnen mit Gewehren. Dann flüchteten sie mit den Karten. Der Überfall passierte im New Yorker Stadtteil Manhattan. Zur Tatzeit waren viele Fans wegen eines Sammler-Treffens in dem Laden.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Fall in Kalifornien. Dort wurden Pokémon-Karten im Wert von rund 300.000 Dollar gestohlen.



