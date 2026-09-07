Im Februar haben die USA damit begonnen, den Iran anzugreifen - als Folge ist die wichtige Handelsstraße von Hormus schon länger blockiert und das macht Probleme beim weltweiten Handel mit Rohöl.

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA sind die Auswirkungen immer deutlicher zu spüren. Der Dieselpreis dort hat jetzt einen neuen Rekord erreicht. Heute kostete ein Liter Diesel umgerechnet 1,34 Euro - so viel wie noch nie. In den USA gibts deutlich weniger Steuern auf Sprit.

Diesel wird da kaum von Privatautos genutzt, eher von Transportunternehmen oder in der Landwirtschaft. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch die Preise für Lebensmittel in den USA immer weiter nach oben gehen.

In den USA sorgen die steigenden Kosten seit Monaten für Ärger. Die demokratische Partei hat deswegen gesagt, dass sie die Verbraucherpreise zum zentralen Thema für die Zwischenwahlen Anfang November machen wollen.