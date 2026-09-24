Ein US-Bundesgericht hat entschieden, dass drei Medien erst einmal wieder aus dem Weißen Haus berichten dürfen - CNN, MS NOW und Politico.

Die Medien hatten gegen ihren Ausschluss geklagt. US-Präsident Donald Trump hatte ihnen vorgeworfen, Fake News zu verbreiten. Der Richter hat die Sperre jetzt für 14 Tage ausgesetzt. Er begründete das damit, dass die Journalisten vor dem Entzug ihrer Presseausweise hätten angehört werden müssen.

Hintergrund ist ein Streit über die Pressefreiheit im Weißen Haus. Dort wechseln sich große US-Medien normalerweise mit der Berichterstattung ab. Sie begleiten Trump zum Beispiel bei Reisen und Auftritten. Die Aufnahmen stellen sie dann auch anderen Medien zur Verfügung.

Trump geht schon länger gegen Medien vor, die kritisch über ihn berichten. Zum Beispiel gibt es Streit mit der Nachrichtenagentur AP. Sie weigert sich, den Golf von Mexiko als "Golf von Amerika" zu bezeichnen, wie Trump es verlangt.