Gericht macht Meta und Google wegen Social-Media-Sucht haftbar

In den USA sind die Netzkonzerne Google und Meta verurteilt worden, weil von ihren Plattformen laut Gericht eine Suchtgefahr ausgeht.

Geklagt hatte eine 20-jährige Frau. Sie sagt, dass Instagram und Youtube sie süchtig gemacht haben. Bei ihrer Klage ging es nicht um die Inhalte auf den Plattformen, sondern um die Aufmachung der Apps.

Auch das Gericht kam zu dem Schluss, dass Google und Meta fahrlässig gehandelt und nicht genug über Risiken aufgeklärt haben. Die beiden Konzerne müssen insgesamt eine Strafe in Höhe von drei Millionen Dollar zahlen und nochmal drei Millionen Dollar als Schadenersatz. Google und Meta sagen, dass sie das Urteil anfechten wollen.

Ursprünglich waren auch Snapchat und Tiktok angeklagt gewesen. Die hatten sich aber noch außergerichtlich geeinigt.

Es gibt noch tausende ähnliche Fälle. Für die kann das Urteil jetzt Signalwirkung haben.