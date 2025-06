Seit der Cannabis-Konsum in mehreren Teilen der USA legalisisert wurde, hat er zugenommen - auch bei älteren Menschen.

Für eine Studie im Fachblatt Jama Internal Medicine wurden Daten aus den USA analysiert. Die größte Gruppe der Konsumentinnen und Konsumenten ist immer noch die der 18- bis 25-Jährigen. Aber in keiner Altersgruppe ist die Zahl so schnell angestiegen, wie bei den über 65-Jährigen. Sieben Prozent von ihnen gaben an, im letzten Monat Cannabis konsumiert zu haben. 2015 lag der Anteil in der Generation 65-Plus noch bei etwa zwei (2,4) Prozent. Damals wurde nach dem Konsum innerhalb eines Jahres gefragt.

Auch der Status der Leute änderte sich: So konsumieren heute beispielsweise auch mehr gut verdienende und verheiratete Akademikerinnen Cannabis.

Die Forschenden sagen, dass Cannabis die Behandlung von chronischen Krankheiten beeinflussen kann. Ärztinnen und Ärzte sollten deshalb mit ihren älteren Patienten über deren Konsum sprechen.