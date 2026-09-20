US-Präsident Donald Trump geht schon länger gegen Medien vor, die nicht so berichten, wie er das gerne hätte. Indem er zum Beispiel gegen sie klagt und Reporter von Terminen ausschließt.

Jetzt berichten CNN, MS NOW und Politico, dass ihre Journalisten nicht mehr auf das Gelände des Weißen Hauses dürfen - ihnen wurden die Hausausweise abgenommen. Angedroht hat Trump das auch noch anderen Medien. Trump wirft den betroffenen Redaktionen vor, Falschinformationen über ihn und die Regierung zu verbreiten.

Der Verband der White-House-Korrespondenten hat gefordert, das Hausverbot sofort aufzuheben. Sie sagen: Das verstößt gegen die Pressefreiheit, die in der Verfassung der USA verankert ist.