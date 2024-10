Die verurteilten Menendez-Brüder machen in Kalifornien ihr Gefängnis schöner und grüner.

Fast 30 Jahre nachdem sie ihre Eltern getötet haben, setzen sie ein eigenes Verschönerungsprojekt in ihrem Gefängnis um. Es heißt: Greenspace Project. Das Gefängnis bekommt Grünflächen und bunte Wandbilder. Außerdem sind Outdoor-Klassenräume geplant. Inspiriert wurde das Projekt durch den Umgang Norwegens mit Gefangenen. Der Grundgedanke ist, dass Häftlinge in einer menschenfreundlichen, angenehmen und normaleren Umgebung bessere Chancen auf eine Reintegration in die Gesellschaft haben.

Erik und Lyle Menendez hatten 1989 ihre Eltern erschossen und wurden Mitte der 90er wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gibt seit kurzem eine Netflix-Doku und auch eine Serie über sie. Der Fall hat dadurch wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Auf Empfehlung der Staatsanwaltschaft könnten auch ein neues Strafmaß festgesetzt werden. Bei einer Neubewertung besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass die Brüder sofort auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden.