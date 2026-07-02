US-Präsident Donald Trump will mögliche Aktivitäten von Außerirdischen genauer untersuchen und hat dafür ein Team von Fachleuten zusammengestellt.

Das soll die möglichen nationalen Risiken von Ufos für die USA untersuchen. CBS und andere Medien berichtet, dass die Gruppe von dem Astronomen Avi Loeb von der Universität Harvard geleitet wird. Er ist in Fachkreisen umstritten, weil er bei zwei der drei bisher entdeckten interstellaren Kometen nicht nur vermutete, dass außerirdische Zivilisationen dahinter stecken, sondern auch vor "bösen Absichten" und "potenziell schrecklichen Folgen für die Menschheit" warnte. Die gab es bisher nicht - und Schätzungen zufolge gibt es Zehntausende solcher interstellaren Objekte in unserem Sonnensystem.

Loeb und seine Kollegen haben jetzt vom US-Verteidigungsministerium mehr als 50 Videos, Bilder und Dokumente angefordert, die mit Ufo-Sichtungen in Verbindung stehen. Und sie haben versprochen, alle Entdeckungen öffentlich zu machen.