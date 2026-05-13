Robotaxis erkennen im besten Fall alle möglichen Gefahren - und reagieren dann angemessen darauf. Das klappt aber nicht immer.

In den USA ruft der Betreiber Waymo seine fast 4.000 autonomen Fahrzeuge zurück. Wie die Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration schreibt, besteht laut der Firma das Risiko, dass die Robotaxis mit hoher Geschwindigkeit auf überschwemmten Straßen fahren. Waymo ist nach eigenen Angaben dabei, seine Software zu verbessern - um angemessen auf extreme Bedingungen wie Starkregen zu reagieren.

Hintergrund ist ein Vorfall letzten Monat während eines Unwetters in Texas: Eines der Fahrzeuge fuhr in eine überflutete Straße und wurde vom Wasser mitgerissen. Laut Waymo saß zu dem Zeitpunkt kein Fahrgast im Auto.

Der Konzern hat schon wegen anderer Vorfälle Ärger mit den US-Behörden:

Eines der Robotaxis hatte ein Kind angefahren und leicht verletzt. In einem anderen Fall soll ein Fahrzeug gegen Verkehrsregeln verstoßen haben.

Hier berichten die San Antonio Express-News.