In den USA will sich ein Start-up den Namen "Twitter" sichern plus das bekannte Logo mit dem blauen Vogel.

Die Firma Operation Bluebird argumentiert, dass X den Namen aufgegeben hat und die Rechte deshalb gelöscht werden sollten. Bei X sorgt das jetzt für Unmut und eine Klage. Das Start-up versuche dreist, die weltbekannte Marke Twitter zu klauen.

Tech-Milliardär Elon Musk hatte Twitter vor gut drei Jahren gekauft - für rund 44 Milliarden Dollar. Später benannte er die Plattform in X um. Und er schaffte vieles ab, wofür Twitter mal bekannt war. Deshalb sieht es das Start-up jetzt so, dass X keine Absicht mehr hat, den alten Namen und das Logo noch mal zu nutzen - und will beides für sich haben. Geplant ist eine Website, die Twitter.new heißen soll. Dort kann man sich auch schon Nutzernamen sichern. Was das Start-up mit der Seite genau machen will, ist noch nicht bekannt.