Knochen und Zähne verraten Fachleuten viel über Tiere, die schon ewig nicht mehr leben.

Auch Fußabdrücke liefern eine Menge Infos. Vier große Abdrücke hat ein internationales Forschungsteam im US-Bundesstaat North Dakota genauer analysiert und beschrieben. Die hat ein Tyrannosaurus rex hinterlassen, vor mehr als 66 Millionen Jahren. Die Forschenden sagen: Es ist das erste Mal, dass mehrere aufeinanderfolgende Schritte eines wohl ausgewachsenen T-Rex beschrieben werden konnten.

Jeder Fußabdruck ist fast einen Meter lang und bis zu 80 Zentimeter breit. Gut zu erkennen sind jeweils die drei Zehen. Aus der Größe der Abdrücke und dem Abstand zum nächsten Schritt schließt das Forschungsteam, dass der T-Rex ein Gehtempo von fünf bis sieben Kilometern pro Stunde hatte. Das ist vergleichbar mit einem Menschen, der recht flott geht.

Einer der Forschenden sagt, dass solche Fußspuren dabei helfen, mehr über das Verhalten der Tiere rauszubekommen und wie sie sich durch die Landschaft bewegt haben.

