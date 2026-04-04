Die Felseninsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco ist heute ein Ausflugsziel - mit Museum und Naturschutzgebiet.

Früher gab es dort ein Gefängnis für Schwerverbrecher. US-Präsident Donald Trump möchte die Anlage aufwändig sanieren lassen und das Gefängnis wieder in Betrieb nehmen. Er hat dafür jetzt Geld beantragt - mehr als 150 Millionen Dollar. Ob er die Mittel bekommt, darüber entscheidet das US-Parlament. Politiker der demokratischen Partei sagen, dass das Vorhaben teuer und unseriös sei.

Das Gefängnis war in den 60ern geschlossen worden - unter anderem wegen hoher Betriebskosten. Vorher saßen dort besonders gefürchtete Kriminelle, wie der Mafiaboss Al Capone. Durch die Lage auf der Insel galt Alcatraz als besonders ausbruchsicher.