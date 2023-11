In den USA gibt es jetzt ein offizielles Meldeformular für "unidentifizierte anormale Phänome" - also das, was auch UFO genannt wird: unidentifizierte Flugobjekte.

Das Meldeformular der Amtsstelle AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) beim US-Verteidigungsministerium ist gestern online gegangen. Dort kann aber noch nicht jede und jeder ein unidentifiziertes Flugobjekt melden: Momentan ist das UFO-Melde-Tool nur gedacht für Menschen, die für den US-Staat arbeiten oder gearbeitet haben, für Militärangehörige - und für Menschen, die "direkte Kenntnis von US-Regierungsprogrammen oder Aktivitäten bezogen auf UFOs bis zum Jahr 1945" haben. Falschangaben können bestraft werden. Ein Melde-Tool für die Öffentlichkeit soll aber bald folgen.



Externer Inhalt Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen. Inhalt einmal laden Inhalt immer laden