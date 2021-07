"Wir sind global betrachtet inzwischen bei einer Erderwärmung von plus 1,2 Grad Celsius im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Wenn wir bei plus 2 Grad ankommen – was schon in den 2040er Jahren soweit sein könnte, wenn wir so weiter machen – dann liegt die Wahrscheinlichkeit für so eine Rekordhitzewelle nicht mehr bei einmal in 1000 Jahren, sondern bei einmal in 5 bis 10 Jahren, sagt das Forschungsteam."