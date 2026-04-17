US-Verteidigungsminister Pete Hegseth macht gern auf christlich und hat sich damit gerade ordentlich Spott eingehandelt.

Er hat bei einer Andacht einen vermeintlichen Bibelvers zitiert: Tatsächlich kam der Text nicht aus dem Alten Testament, sondern von Kultregisseur Quentin Tarantino. Hegseth trug als Gebet ein Filmzitat aus Pulp Fiction vor.

Das ist zwar an eine Stelle aus der Bibel angelehnt. Tarantino hat den Text aber noch mit Zeilen aus einem alten Kampfsportfilm angereichert. Er wird in Pulp Fiction von Schauspieler Samuel L. Jackson vorgetragen, kurz bevor er im Film als Auftragskiller sein Opfer erschießt.

Ähnlich martialisch ist auch Hegseths Blick auf das Christentum. Hesgeth nutzt es im Kontext von Gewalt, Aufrufe zur Nächstenliebe kommen bei ihm nicht vor. Einige Stunden nach seinem Pulp-Fiction-Gebet verglich Hegseth Trump-kritische Journalisten mit den Feinden von Jesus Christus.