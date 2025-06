Die Strände vom US-Bundesstaat Hawaii sind offenbar nur oberflächlich schön - unter dem weißen Sand verbirgt sich jede Menge Plastikmüll.

Forschende haben über einen Zeitraum von drei Jahren den Strand der Hawaii-Insel Oahu untersucht. Über 90 Prozent des gefundenen Plastikmülls befindet sich unter der Strandoberfläche. Besonders viel Müll fanden die Forschenden in einer Tiefe zwischen 60 und 90 Zentimetern. Und: Fast der gesamte Plastikmüll ist instabil - er zerfällt also in immer kleinere Stücke bis hin zu Mikroplastik.

Ähnliche Ergebnisse hat es vorher schon zu anderen Stränden weltweit gegeben - zum Beispiel in Brasilien und den Azoren im Atlantik.

Beteiligt an der Studie auf Hawaii waren die Hawaii Pacific University, das französische Meeresforschungsinstitut Ifremer und die Umweltorganisation The Ocean Cleanup.