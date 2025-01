Das wird in den USA diskutiert. Der Leiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Vivek Murthy, fordert solche Warnhinweise. Er schrieb, Alkoholkonsum sei in den USA für rund 100.000 Krebserkrankungen und 20.000 Krebstote jährlich verantwortlich. Er will, dass der US-Kongress die Alkohol-Warnhinweise auf Getränken überarbeitet und auch auf Krebs hinweist. Der Zusammenhang sei seit den 1980er Jahren bekannt.

Alkoholkonsum erhöht das Risiko für mehrere Krebsarten: Zum Beispiel Brust- und Darmkrebs sowie Tumore an Leber, Mund, Rachen, Luft- und Speiseröhre.