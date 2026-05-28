Der Vatikan will komplett auf Solarenergie umstellen. Jetzt ist ein wichtiger Zwischenschritt dafür geschafft.

Der Vatikan darf offiziell eine riesige Photovoltaik-Anlage bauen - auf einem Gelände nördlich von Rom. Der Vertrag mit dem italienischen Staat ist seit heute in Kraft.

Die Anlage soll etwa zehnmal größer sein als der Vatikan selbst. Im besten Fall wird deutlich mehr Solarstrom produziert, als gebraucht. In dem Vertrag steht, dass der Überschuss dann dem italienischen Staat gehört.

Die Pläne für 100 Prozent Solarstrom in Vatikanstadt hatte Leos Vorgänger Papst Franziskus angestoßen. Er war auch der erste Papst, der ein Lehrschreiben zum Thema Umwelt verfasst hat.