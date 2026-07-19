In Italien hat sich der US-Botschafter im Land Ärger mit einem Bootsausflug eingehandelt.

Tilman Fertitta ist mit seiner privaten Megajacht in Venedig eingelaufen. Das hat für Proteste gesorgt und für Zusammenstöße von Demonstrierenden mit der Polizei.

Nach Medienberichten protestierten bei der Ankunft des US-Botschafters mehrere hundert Menschen. Dabei versuchten Demonstrierende auch, sich der Jacht zu nähern - und wurden zurückgedrängt. Einige Demonstrierende sollen Polizisten auch mit aufblasbarem Pool-Spielzeug beworfen haben.

Die Proteste gegen den Auftritt des US-Botschafters richteten sich nicht nur gegen die US-Politik. Es geht auch um Arroganz, die Fertitta vorgeworfen wird. Seine Luxusjacht soll knapp 400 Millionen Dollar gekostet haben.