Nächste Woche starten die Olympischen Spiele in Tokio, da wird auch Doping wieder zum Thema.

Jetzt könnten die Ergebnisse eines Experiments der ARD und des Instituts für Rechtsmedizin in Köln das weltweite Anti-Doping-System in Frage stellen.Die haben nämlich gezeigt, dass Testpersonen Dopingmittel auch über einen flüchtigen Hautkontakt aufnehmen können - also ohne die Mittel zu schlucken oder injiziert zu bekommen.

Den zwölf Probandinnen und Probanden wurde eine Trägersubstanz mit geringen Mengen verschiedener Anabolika auf die Hand, den Arm oder den Nacken gestrichen, dabei war die Berührung jeweils nur ganz kurz. Trotzdem fiel bei allen Testpersonen der Doping-Urin-Test danach positiv aus. Die verbotenen Substanzen waren zum Teil schon eine Stunde nach dem Hautkontakt nachweisbar und hielten sich bis zu zwei Wochen im Körper.